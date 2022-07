Sassuolo, Dionisi: “Sarà difficile trattenere Berardi” (Di venerdì 29 luglio 2022) Sassuolo Berardi- Il Sassuolo continua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni estivi. Lavoro di scarico forzato e torello per gli uomini di Dionisi, nel frattempo il D.S Carnevali attende sul mercato in uscita. Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è stato intervistato ai microfoni di Sky, parlando di vari argomenti, tra cui: la numero 10 a Berardi e una sua difficile permanenza. Ecco di seguito, le parole del mister ex Empoli: Su Domenico Berardi: “La numero 10? Sono contento, è una decisione di Domenica condivisa coi compagni ma lui rappresenta tanto per questa società. Prende il numero che gli spetta, per me è come se l’avesse sempre avuto. Speriamo che rimanga con noi, ma penso di sì”. Sull’addio di Scamacca: “Quando un ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 29 luglio 2022)- Ilcontinua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni estivi. Lavoro di scarico forzato e torello per gli uomini di, nel frattempo il D.S Carnevali attende sul mercato in uscita. Alessio, allenatore del, è stato intervistato ai microfoni di Sky, parlando di vari argomenti, tra cui: la numero 10 ae una suapermanenza. Ecco di seguito, le parole del mister ex Empoli: Su Domenico: “La numero 10? Sono contento, è una decisione di Domenica condivisa coi compagni ma lui rappresenta tanto per questa società. Prende il numero che gli spetta, per me è come se l’avesse sempre avuto. Speriamo che rimanga con noi, ma penso di sì”. Sull’addio di Scamacca: “Quando un ...

serie_a24 : #Sassuolo, Dionisi: “Sarà difficile trattenere Berardi” - infoitsport : Sassuolo, Dionisi: “Sarà difficile trattenere Berardi” - InfoSeriA_ITA : Pre-Season Tour | Discovering Sassuolo with Alessio Dionisi | Serie A 2022/23 - sassuolonews : Dionisi: 'Spero che il Sassuolo possa essere la sorpresa della Serie A' - WHUNewsApp : Sassuolo coach Dionisi insists no Scamacca grudge after West Ham sale: -