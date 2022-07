Roma-Wijnaldum, un altro indizio spinge l'olandese verso la Capitale (Di venerdì 29 luglio 2022) Wijnaldum e la Roma sono sempre più vicini. Il Psg, pronto all'esordio stagionale in Supercoppa di Francia contro il Nantes (domenica... Leggi su calciomercato (Di venerdì 29 luglio 2022)e lasono sempre più vicini. Il Psg, pronto all'esordio stagionale in Supercoppa di Francia contro il Nantes (domenica...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma: oggi nuovo contatto con il @PSG_inside per #Wijnaldum. Si cercherà un com… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, va avanti la trattativa con il @PSG_inside per #Wijnaldum - marcoconterio : ?????? #Roma e #PSG vicini all'intesa per Georginio Wijnaldum: prestito con obbligo di riscatto vincolato al raggiungi… - TUTTOJUVE_COM : Vocalelli: 'Con Wijnaldum la Roma può lottare per lo scudetto insieme a Juve, Inter e Milan' - MMMax1980 : @andremarte_ @EdoardoMecca1 @g_iallorossi La Juve non si è inserita su Wijnaldum, anche perché proprio con la Roma… -