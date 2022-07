Quante posizioni guadagna Giulio Zeppieri nel ranking ATP: balzo allucinante in classifica! (Di venerdì 29 luglio 2022) Una vera e propria scalata per Giulio Zeppieri. Il nativo di Latina è una delle sorprese del torneo di Umago (Croazia), di scena questa settimana sulla terra rossa croata. L’azzurro, infatti, ha raggiunto per la prima volta in carriera una semifinale nel massimo circuito internazionale. Un percorso magico che ha fruttato a Zeppieri un guadagno di ben 35 posizioni, rispetto a come aveva iniziato questa settimana. Attualmente, infatti, il giocatore laziale è n.133 del mondo virtuale. Certo, ora sarà molto difficile proseguire. Il nostro portacolori, infatti, dovrà affrontare il n.5 del ranking Carlos Alcaraz e la partita si presenta nettamente favorevole all’iberico. Qualora, Zeppieri riuscisse a compiere l’impresa, la Finale gli frutterebbe un ulteriore balzo deciso in ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) Una vera e propria scalata per. Il nativo di Latina è una delle sorprese del torneo di Umago (Croazia), di scena questa settimana sulla terra rossa croata. L’azzurro, infatti, ha raggiunto per la prima volta in carriera una semifinale nel massimo circuito internazionale. Un percorso magico che ha fruttato aun guadagno di ben 35, rispetto a come aveva iniziato questa settimana. Attualmente, infatti, il giocatore laziale è n.133 del mondo virtuale. Certo, ora sarà molto difficile proseguire. Il nostro portacolori, infatti, dovrà affrontare il n.5 delCarlos Alcaraz e la partita si presenta nettamente favorevole all’iberico. Qualora,riuscisse a compiere l’impresa, la Finale gli frutterebbe un ulterioredeciso in ...

