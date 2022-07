Nuove assunzioni per lo Spazio. Argotec cerca ingegneri e tecnici (Di venerdì 29 luglio 2022) Cresce lo Spazio italiano. L’azienda torinese Argotec, attiva nel settore aerospaziale specializzata nei satelliti, ha lanciato un piano straordinario di assunzioni per le sue sedi italiana e statunitense. Sono cento le posizioni aperte, e le figure ricercate vanno dagli ingegneri aerospaziali, elettronici, meccanici, informatici ai laureati in materie Stem fino agli esperti amministrativi. Per tutte è previsto l’inserimento nell’organico aziendale, con specifici percorsi di crescita, in linea con gli sviluppi e le progettualità aziendali. Come spiegato dal fondatore e amministratore delegato dell’azienda, David Avino, “con il progetto di inserire stabilmente in organico cento nuovi colleghi prevediamo di investire almeno cinque milioni per ogni periodo di esercizio, segnando l’inizio di una nuova fase ... Leggi su formiche (Di venerdì 29 luglio 2022) Cresce loitaliano. L’azienda torinese, attiva nel settore aerospaziale specializzata nei satelliti, ha lanciato un piano straordinario diper le sue sedi italiana e statunitense. Sono cento le posizioni aperte, e le figure rite vanno dagliaerospaziali, elettronici, meccanici, informatici ai laureati in materie Stem fino agli esperti amministrativi. Per tutte è previsto l’inserimento nell’organico aziendale, con specifici percorsi di crescita, in linea con gli sviluppi e le progettualità aziendali. Come spiegato dal fondatore e amministratore delegato dell’azienda, David Avino, “con il progetto di inserire stabilmente in organico cento nuovi colleghi prevediamo di investire almeno cinque milioni per ogni periodo di esercizio, segnando l’inizio di una nuova fase ...

