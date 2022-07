Novità nel codice della strada, che succede a chi infrange questa regola, le multe sono salatissime (Di venerdì 29 luglio 2022) Le stragi stradali purtroppo sono ormai all’ordine del giorno e solamente nel 2020, in Italia, sono state registrate 2.395 vittime stradali. Inoltre, secondo alcune statistiche europee, il numero di incidenti stradali in cui sono coinvolti giovani automobilisti fino a 30 anni rappresenta il 25% del totale. Tutti i fine settimana da aprile 2022, secondo i L'articolo proviene da Chesuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 29 luglio 2022) Le stragili purtroppoormai all’ordine del giorno e solamente nel 2020, in Italia,state registrate 2.395 vittimeli. Inoltre, secondo alcune statistiche europee, il numero di incidentili in cuicoinvolti giovani automobilisti fino a 30 anni rappresenta il 25% del totale. Tutti i fine settimana da aprile 2022, secondo i L'articolo proviene da Che.it.

ivanscalfarotto : Nel nuovo episodio di “In viaggio per Itaca” che ci porterà alle elezioni, le novità sulla campagna elettorale e su… - ESCitanews : Voglia di novità eurovisive? Non perdetevi la nostra playlist @Spotify #NewMusicFriday #Eurovision Nel menù di oggi… - andrecannici : 1°: Berserk - DeltaJR - infoitinterno : Cessione del credito superbonus 110: novità nel DL semplificazioni - rolling_elvis : @matteosalvinimi Beh e questa sarebbe la novità?? Proprio non hai argomenti seri, brancoli letteralmente nel buio.… -