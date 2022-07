Milan, è fatta per De Ketelaere: la trattativa è chiusa, ecco tutti i dettagli (Di venerdì 29 luglio 2022) La telenovela è finita: è fatta per il passaggio di Charles De Ketelaere dal Bruges al Milan. Gli ennesimi ultimi passi in avanti della mattinata di venerdì per il centrocampista hanno chiuso la trattativa, per Sportmediaset. Il Bruges ha detto sì all'offerta del Milan, dopo aver sbloccato gli ultimi dettagli burocratici, legati a piccole formalità e agli accordi economici da risolvere tra il club belga e l'agente del calciatore. Cdk sarà a Milano già stasera o massimo domattina, pronto poi per le visite mediche e la firma del contratto. L'ok finale è arrivato dopo che le due società hanno esaminato gli ultimi dettagli burocratici. Un acquisto da 32 milioni più tre di bonus Il costo del trasferimento sarà, a meno di sorprese dell'ultimo minuto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) La telenovela è finita: èper il passaggio di Charles Dedal Bruges al. Gli ennesimi ultimi passi in avanti della mattinata di venerdì per il centrocampista hanno chiuso la, per Sportmediaset. Il Bruges ha detto sì all'offerta del, dopo aver sbloccato gli ultimiburocratici, legati a piccole formalità e agli accordi economici da risolvere tra il club belga e l'agente del calciatore. Cdk sarà ao già stasera o massimo domattina, pronto poi per le visite mediche e la firma del contratto. L'ok finale è arrivato dopo che le due società hanno esaminato gli ultimiburocratici. Un acquisto da 32 milioni più tre di bonus Il costo del trasferimento sarà, a meno di sorprese dell'ultimo minuto, ...

