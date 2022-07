AndreaOrlandosp : Sul tema della sicurezza, il rischio cresce dove il lavoro è più precario e dove l'inquadramento contrattuale è peg… - Ettore_Rosato : Nel 2021 sono stati più di 1000 i morti sul luogo di lavoro, un dato drammatico che indica la necessità di rafforza… - UilMarche : RT @UILofficial: Aumentano vertiginosamente gli infortuni sul lavoro. Lo conferma l’INAIL. Tristi statistiche che si riscontrano ormai cost… - ConfartPadova : Aumentano i fenomeni climatici estremi e con loro anche il rischio di infortunio sul lavoro. INPS e INAIL sostengon… - fisco24_info : Lavoro: Inail, in 6 mesi 382mila infortuni e 463 morti: Le denunce di incidenti in aumento del 43,3%, vittime -13,9% -

Le denunce di infortunio sulpresentate all'tra gennaio e giugno sono state 382.288 (+43,3% rispetto allo stesso periodo del 2021), 463 delle quali con esito mortale ( - 13,9%). In aumento le patologie di origine ...... Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Sindacati, Associazioni di categoria, Camera di Commercio, Autorità Portuale, Campus Universitario, Ispettorato del, INPS, AUSL, Ufficio Scolastico, ...E’ inaccettabile che anche l’intervento della Prefettura di Napoli, che ringraziamo per il prezioso lavoro, sia caduto nel vuoto. Noi non ci fermeremo finché non sarà riconosciuta la giusta dignità a ...Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail entro lo scorso mese di giugno sono state 382.288, in aumento del 43,3% rispetto alle 266.804 dei primi sei mesi del 2021 (+56,1% rispetto alle ...