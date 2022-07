Ilary Blasi racconta la separazione da Totti in tv: ecco in quale programma e quando la vedremo (data) (Di venerdì 29 luglio 2022) Ilary Blasi sta passando un’estate turbolenta: la conduttrice romana qualche settimana fa ha annunciato la sua separazione da Francesco Totti. Nonostante tutto, però, per lei è comunque un periodo florido, almeno dal punto di vista del lavoro. La showgirl sarà protagonista della prossima stagione televisiva, con la conduzione de L’Isola dei Famosi 2023, ma non... Leggi su donnapop (Di venerdì 29 luglio 2022)sta passando un’estate turbolenta: la conduttrice romana qualche settimana fa ha annunciato la suada Francesco. Nonostante tutto, però, per lei è comunque un periodo florido, almeno dal punto di vista del lavoro. La showgirl sarà protagonista della prossima stagione televisiva, con la conduzione de L’Isola dei Famosi 2023, ma non...

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - Corriere : Scoprire che la moglie non ancora ex avrebbe assoldato un investigatore privato per pedinarlo e soprattutto vedere… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Scoprire che la moglie non ancora ex avrebbe assoldato un investigatore privato per pedinarlo e soprattutto vedere coinvolta… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Totti pronto a sfogare la sua rabbia. Al pr Nuccetelli: «A Ilary ho dato sempre tutto» - Profilo3Marco : RT @Corriere: Noemi Bocchi, la separazione, l’investigatore privato, i figli: l’ex capitano infuriato -