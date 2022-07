I frammenti di un razzo cinese potrebbero cadere fra Sardegna e Sicilia (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Potrebbe cadere in un tratto compreso fra il sud della Sardegna, la Sicilia e una porzione meridionale della Calabria un razzo cinese Long March 5B (CZ-5B) il cui rientro incontrollato in atmosfera è previsto fra domani sera, 30 luglio, e domenica sera, 31 luglio. In questo arco temporale sono previste, sull'Italia, tre differenti orbite che potrebbero interessare, per alcuni secondi, cinque porzioni di territorio delle isole e del Sud Italia, sulla base degli ultimi dati forniti dall'Agenzia spaziale italiana (Asi). Ieri il direttore generale della Protezione civile regionale, Antonio Pasquale Belloi, e il suo team hanno partecipato a una riunione del Comitato operativo nazionale, convocato dal capo dipartimento Fabrizio Curcio per fare il punto sul rientro sulla terra del ... Leggi su agi (Di venerdì 29 luglio 2022) AGI - Potrebbein un tratto compreso fra il sud della, lae una porzione meridionale della Calabria unLong March 5B (CZ-5B) il cui rientro incontrollato in atmosfera è previsto fra domani sera, 30 luglio, e domenica sera, 31 luglio. In questo arco temporale sono previste, sull'Italia, tre differenti orbite cheinteressare, per alcuni secondi, cinque porzioni di territorio delle isole e del Sud Italia, sulla base degli ultimi dati forniti dall'Agenzia spaziale italiana (Asi). Ieri il direttore generale della Protezione civile regionale, Antonio Pasquale Belloi, e il suo team hanno partecipato a una riunione del Comitato operativo nazionale, convocato dal capo dipartimento Fabrizio Curcio per fare il punto sul rientro sulla terra del ...

