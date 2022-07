Guida ai prestiti Inps ex Inpdap: quali sono le opportunità di accesso al credito (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) - Milano, 29 luglio 2022. Una puntuale valutazione delle differenze di ogni linea di credito è essenziale per arrivare all'attivazione del finanziamento più conveniente. Come orientarsi allora nell'ambito dei prestiti Inps ex Inpdap, quali sono le opzioni più vantaggiose e quali le caratteristiche principali? Parlare di prestiti Inpdap è, in realtà, abbastanza generico. Nella nostra Guida tratteremo i prestiti diretti, ossia gestiti direttamente dall'Istituto previdenziale. Non parleremo dei finanziamenti garantiti, ovvero erogati da banche e finanziarie convenzionate. I finanziamenti che andremo a trattare sono due. Il Piccolo prestito rivolto agli iscritti Gestione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) - Milano, 29 luglio 2022. Una puntuale valutazione delle differenze di ogni linea diè essenziale per arrivare all'attivazione del finanziamento più conveniente. Come orientarsi allora nell'ambito deiexle opzioni più vantaggiose ele caratteristiche principali? Parlare diè, in realtà, abbastanza generico. Nella nostratratteremo idiretti, ossia gestiti direttamente dall'Istituto previdenziale. Non parleremo dei finanziamenti garantiti, ovvero erogati da banche e finanziarie convenzionate. I finanziamenti che andremo a trattaredue. Il Piccolo prestito rivolto agli iscritti Gestione ...

