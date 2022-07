Gigi D’Alessio | cosa fa oggi il cantante di Napoli ed ex compagno di Anna Tatangelo

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 29 luglio 2022)è senza dubbio uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico ed una delle stelle più luminose della musica italiana. Ilpartenopeo ha portato al successo negli scorsi anni molti brani come Non mollare mai e Tu che ne sai, ed è stato spesso sulle prime pagine delle riviste di gossip sia per il suo successo che per la chiaccherata relazione, poi sciolta, con. Una carriera ricca di soddisfazioni Quella diche ha fatto anche molti anni di gavetta, è comunque una carriera ricca di soddisfazioni. Il cantautore partenopeo a 55 anni ha un seguito di fans molto ampio, anche se ricorda sempre con piacere i suoi inizi quando cantava per allietare le feste dei matrimoni. Il suo primo exploit arriva nel 1997, quando il ...