Dolore | lacrime e rabbia ai funerali della piccola Diana La nonna | Tua madre una pazza

È arrivata accompagnata dalla nonna Maria e la zia Viviana la bara bianca della piccola Diana, la bambina morta di stenti dopo essere stata abbandonata dalla madre per 6 giorni in casa. "Ciao Diana" , ...all'addio della piccola Diana . Un mazzetto di palloncini bianchi , alcuni a forma di cuore, ondeggiano all'entrata della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, a San Giuliano Milanese ,...Lacrime e rabbia alle esequie di Diana Pifferi, la bimba milanese morta di stenti dopo che la madre l'aveva abbandonata per giorni in casa, incurante della sua sorte. Centinaia di abitanti del ...Palloncini bianche e uno striscione delle mamme del quartiere Ponte Lambro hanno accolto la bara della bambina di 18 mesi deceduta dopo che la madre l'ha lasciata sola a casa per sei giorni ...