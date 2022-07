Bernardeschi | ' ' Io penalizzato dal gioco di Pirlo' '

alex50va : La realtà è che quello canadese è il campionato a tua portata! #Mercenario con #Diarrea - infoitsport : Bernardeschi: “MLS atleticamente come Premier League. Alla Juventus penalizzato” - ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Bernardeschi, bordata alla Juventus: “Penalizzato dai cambi di allenatore” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA htt… - TuttoJuve24 : Bernardeschi, bordata alla Juventus: “Penalizzato dai cambi di allenatore” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - junews24com : Bernardeschi: «Penalizzato dai cambi di allenatore. E con Pirlo…» -

L'ex centrocampista della Juve, ora al Toronto Fc, Federico, parla in esclusiva a Sky delle sue difficoltà durante gli anni in ...... 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'MLS atleticamente come Premier League. Alla Juventus'...Tramite un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, l’ex giocatore viola Federico Bernardeschi ha parlato di vari argomenti ... Forse questo mi ha penalizzato, ho anche cambiato ruolo tante ...L'ex centrocampista della Juve, ora al Toronto Fc, Federico Bernardeschi, parla in esclusiva a Sky delle sue difficoltà durante gli anni in bianconero.