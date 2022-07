Almanacco del 29-07-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 29 luglio 2022)del giorno siamo arrivati a venerdì è il 29 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Marta 9 marzo Oggi è molto diffuso in ambienti orientali almeno del quinto secolo avanti Cristo deriva dall’aramaico Marta o con radice di significato di signore dona il proverbio dice per Santa Marta attacca il nome sotto la cappa sono nati oggi Benito Mussolini Andrea Zorzi Fernando Alonso e noi andiamo a fare gli auguri Ci abbiamo Roger ce l’abbiamo ce l’abbiamo ce l’abbiamo ce l’abbiamo adesso che andiamo subito a trovare va Intanto te lo chiamo Marika che rischia una ricca oggi da sentiremo è peraltro lei anche una scrittrice un’autrice e ha scrittobellissimo libro Enzo ma lo possiamo dire Caro Davide Oggi ormai questa settimana ho preso di mira il dj Davide sommato ci capiamo in due però va bene quindi questa dovresti intervistare Enrico zona ...