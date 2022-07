Zelensky e la moglie Olena posano per Vogue, scoppia la polemica (Di giovedì 28 luglio 2022) sul web. Tanti i messaggi contro la scelta del presidente ucraino Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky e la First lady Olena Zelenska hanno posato in un servizio di copertina della rivista Vogue. La scelta del presidente ucraino, quando in conflitto con la Russia è ancora in corso, ha suscitato la reazione del web, che non avrebbe digerito la scelta “mondana” della famiglia Zelensky. Diversi sono i commenti postati sul web, alcuni definiscono la scelta come lo “sfruttamento del conflitto per fini propagandistici”. Es imposible actuar con mayor frivolidad y obscenidad, en medio de la guerra el matrimonio Zelenski protagoniza el último número de Vogue. La guerra utilizada como mero instrumento de propaganda, algún día os arrepentiréis de haber encumbrado a este personaje… pic.twitter.com/GSPXGQKmNN — Malcolm iXa ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 28 luglio 2022) sul web. Tanti i messaggi contro la scelta del presidente ucraino Il presidente dell’Ucraina Volodymyrla First lady Olena Zelenska hanno posato in un servizio di copertina della rivista. La scelta del presidente ucraino, quando in conflitto con la Russia è ancora in corso, ha suscitato la reazione del web, che non avrebbe digerito la scelta “mondana” della famiglia Zelensky. Diversi sono i commenti postati sul web, alcuni definiscono la scelta come lo “sfruttamento del conflitto per fini propagandistici”. Es imposible actuar con mayor frivolidad y obscenidad, en medio de la guerra el matrimonio Zelenski protagoniza el último número de. La guerra utilizada como mero instrumento de propaganda, algún día os arrepentiréis de haber encumbrado a este personaje… pic.twitter.com/GSPXGQKmNN — Malcolm iXa ...

Polemiche per la cover di Vogue con la first lady ucraina Non è la prima volta che Vogue sceglie di dedicare una delle sue iconiche cover a una First Lady. Ma questa volta protagonista è Olena Zelenska, moglie del presidente Ucraino Volodymyr Zelensky, e First lady in un Paese in guerra. A corredo dell'intervista, a firma di Rachel Donadio, Vogue pubblica un photoshoot realizzato ... Terza guerra mondiale, Ucraina "missili da Minsk"/ Raid Russia, Polonia alza Difesa Zelensky e moglie Olena su Vogue: bufera/ "Shooting in tempo di guerra Pessima idea" Nel frattempo, l'esercito ucraino ha respinto altri tre attacchi delle truppe russe a Bakhmut , nella regione di ...