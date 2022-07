Wta Praga 2022 | programma | orari ed ordine di gioco venerdì 29 luglio

Leggi su sportface

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo Wta 250 di Praga (cemento outdoor) per la giornata di venerdì 29 luglio. Sul campo centrale si inizia alle ore 11:00 con il quarto di finale che vedrà in campo la prima testa di serie Anett Kontaveit opposta alla russa Potapova. A seguire occhi puntati sulla giovane e talentuosa diciassettenne di casa Linda Noskova, che proverà a superare la nipponica Hibino. Un'altra ceca, Marie Bouzkova, dovrà vedersela contro la qualificata Selekhmeteva, mentre chiuderanno il programma Linette e Wang. CENTRE COURT Ore 11:00: (1) Kontaveit vs (7) Potapova A seguire: Noskova vs Hibino A seguire: (8) Bouzkova vs Selekhmeteva A seguire: Linette vs Q. Wang