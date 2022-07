Traffico Roma del 28-07-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 luglio 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla carreggiata esterna del raccordo anulare code è urgente da un incidente tra la Casilina e la Tiburtina a seguire rallentamenti fino alla Bufalotta code perè un incidente anche in carreggiata interna tra lo svincolo per LaNapoli e l’ardeatina sul tetto Urbano della A24 abbiamo code da Tor Cervara al raccordo ma anche dall’uscita Fiorentini alla tangenziale in tangenziale lungo via del Foro Italico code3 Salaria & via dei Campi Sportivi Stadio Olimpico rallentamenti e code poi sulla Pontina tra Pomezia e Castelno in direzioneMa si rallenta in entrata in città anche sulla via Appia tra l’aeroporto di Ciampino e via delle Capannelle elezioni San Giovanni Restiamo in zona è questa ...