Stop alle chiamate dei call center sul telefono | è online il Registro delle Opposizioni

(Di giovedì 28 luglio 2022)al telemarketing selvaggio. Dal 27 luglio è possibile iscriversi alpubblicoper richiedere di non ricevere più comunicazioni commerciali sia sul numero fisso sia sul mobile.deisul: come iscriversi alIlsi occupa di disciplinare il trattamento dei numeri telefonici L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

enpaonlus : Le Associazioni costrette a scrivere alle Istituzioni per chiedere una cosa ovvia: lo stop alla caccia a causa degl… - sebmes : Il Pd del Lazio conferma che anche alle prossime regionali si alleerà con il Movimento 5 Stelle, che l’ultima volta… - Agenzia_Ansa : Il 'telemarketing selvaggio' che da anni assilla i cittadini vittime di telefonate commerciali non desiderate, e de… - direpuntoit : La #Figc cede a #DeLaurentiis: stop alle multiproprietà solo dal 2028/29. - robertaestop : @robersperanza #Italia #Ue #Animali #BastaVivisezione #StopVivisection #StopCruelty #BastaLucrareSugliAnimali… -

La scadenza del divieto di proprietà di più club è stata prorogata fino al 2028 - 29. Così il produttore cinematografico potrà continuare a possedere Napoli e ...Ma se si dovesse arrivare a unototale delle forniture di gas dalla Russia, lo scenario ... di una diversa capacità di reazione e della frammentazione tra gli Stati membri che esponetensioni ...Divieti a Goro, nel tratto di Pinarella di Cervia e in 26 tratti del Riminese. Il divieto per il rischio di valori fuori norma è consueto nelle 24 ore successive alle piogge, perché vengono aperti gli ...L'Arpae: "Fenomeno che non ha spiegazioni, se non nelle eccezionali condizioni meteorologiche"; ma il Comune di Rimini: "Con le nostre ...