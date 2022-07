NJPW | Risultati della settima notte del G1 Climax

(Di giovedì 28 luglio 2022) Di seguito riportiamo inottata del G1tenuta ieri 27 Luglio Korakuen hall di Tokyo, Giappone. Esitinottata del G1 Clima House of Torture ( Sho ed Evil) battono Yuto Nakashima e Hiroshi Tananashi Bullet Club (Kenta e El Penthasmo) sconfiggono Team Filthy ( Isaacs e Lawlor) United Empire ( Jeff Cobb e Great – o – Khan) battono la K – 9 Connection ( Jonah e Bad Dude Tito) Bullet Club ( Gedo, Chase, Robinson e White) prevalgono su Ryohei Oiwa, David Finlay, YOSHI-HASHI & Kazuchika Okada Los ingobetnables do Japon (BUSHI, Shingo Takagi, SANADA & Shingo Takagi) vincono contro la Suzuki-Gun (Lance Archer, Taichi, Zack Sabre Jr. & TAKA Michinoku) G1 ...

