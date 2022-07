McKennie non sarà più solo: dagli Stati Uniti arriva un vero campione (Di giovedì 28 luglio 2022) Weston McKennie ha fatto vedere il meglio e il peggio del suo calcio in questi anni, per questo non tutti sono convinti della sua conferma. Uno dei giocatori che indubbiamente ha dimostrato in questi anni di poter essere solamente una buona riserva per la Juventus, ma nulla di più, è lo statunitense Weston McKennie, un ragazzo arrivato con grande perplessità dello Schalke 04 che ha saputo comunque dimostrare tutto il proprio talento, senza però eccellere. LaPresseSono sempre in pochissime ad avere fiducia nei giocatori che proviengono dagli Stati Uniti, considerando infatti come si tratti di una nazione che è leader mondiale in tantissimi settori, ma nel calcio sicuramente no. Nonostante questo negli ultimi anni il calcio, o meglio il soccer come viene chiamato da quelle parti, è ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 28 luglio 2022) Westonha fatto vedere il meglio e il peggio del suo calcio in questi anni, per questo non tutti sono convinti della sua conferma. Uno dei giocatori che indubbiamente ha dimostrato in questi anni di poter essere solamente una buona riserva per la Juventus, ma nulla di più, è lo statunitense Weston, un ragazzoto con grande perplessità dello Schalke 04 che ha saputo comunque dimostrare tutto il proprio talento, senza però eccellere. LaPresseSono sempre in pochissime ad avere fiducia nei giocatori che proviengono, considerando infatti come si tratti di una nazione che è leader mondiale in tantissimi settori, ma nel calcio sicuramente no. Nonostante questo negli ultimi anni il calcio, o meglio il soccer come viene chiamato da quelle parti, è ...

