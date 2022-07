Maria Amato, chi è la moglie di Bud Spencer: “Eravamo il bianco e nero” (Di giovedì 28 luglio 2022) Maria Vasaturo, che dal padre Giuseppe (produttore cinematografico) ha ereditato il nome d’arte Amato, è stata la moglie di Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, per più di cinquant’anni. I due si sposarono il 25 febbraio 1960 presso la chiesa di San Giovanni a Porta Latina, ma si erano conosciuti ben quindici anni prima: “Non è stato un amore a prima vista. Lui entrò a un certo punto nel giro dei miei amici. Ci vedevamo al Pincio, e nessuno di noi aveva la macchina. Nessuno tranne lui, che le vendeva, le macchine americane”, ha ricordato Maria Amato a Repubblica qualche anno dopo la morte del marito. Da giovane Carlo “era bello, tanti anni di sport agonistico gli avevano regalato un fisico pazzesco, faceva una vita interessante”. In tanti anni insieme Maria ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 28 luglio 2022)Vasaturo, che dal padre Giuseppe (produttore cinematografico) ha ereditato il nome d’arte, è stata ladi Bud, al secolo Carlo Pedersoli, per più di cinquant’anni. I due si sposarono il 25 febbraio 1960 presso la chiesa di San Giovanni a Porta Latina, ma si erano conosciuti ben quindici anni prima: “Non è stato un amore a prima vista. Lui entrò a un certo punto nel giro dei miei amici. Ci vedevamo al Pincio, e nessuno di noi aveva la macchina. Nessuno tranne lui, che le vendeva, le macchine americane”, ha ricordatoa Repubblica qualche anno dopo la morte del marito. Da giovane Carlo “era bello, tanti anni di sport agonistico gli avevano regalato un fisico pazzesco, faceva una vita interessante”. In tanti anni insiemeha ...

