Lupi a cinquanta metri dalle case - Cronaca - lanazione.it

(Di giovedì 28 luglio 2022) Borghi e paesini invasi dagli animali sulle colline camaioresi. Dove mai come quest'anno gli abitanti sono chiamati a coesistere non solo con i cinghiali, ormai frequentatori abituali del territorio, ...

Nazione_Lucca : Lupi a cinquanta metri dalle case -

LA NAZIONE

Il giorno dopo, a una cinquantina di metri dalle case, è stata ritrovata la carcassa di un daino sbranata dai. E due sere dopo, gli stessi lamenti hanno risuonato nel bosco che lambisce l'...L'allestimento è ambientato in un set cinematografico anniin cui si gira un film sull'...idea di PlayMarche srl " spin off dell'Università di Macerata e realizzato dall'artista Davide. ... Lupi a cinquanta metri dalle case Borghi e paesini invasi dagli animali sulle colline camaioresi. Dove mai come quest’anno gli abitanti sono chiamati a coesistere non solo con i cinghiali, ormai frequentatori abituali del territorio, ...“Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da bruna – e pure non era più giovane- pallida come se avesse sempre addosso la malaria, e su quel pallore due occhi grandi così, e delle labb ...