Lazio, allenamento in Germania: due non si allenano (Di giovedì 28 luglio 2022) GRASSAU - La Lazio lavora in Germania, doppia seduta in programma sia oggi che domani. Maurizio Sarri alza di nuovo i ritmi in questa fase della preparazione. Pesa un po' il ko in amichevole contro il ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 28 luglio 2022) GRASSAU - Lalavora in, doppia seduta in programma sia oggi che domani. Maurizio Sarri alza di nuovo i ritmi in questa fase della preparazione. Pesa un po' il ko in amichevole contro il ...

GRASSAU - La Lazio lavora in Germania, doppia seduta in programma sia oggi che domani. Maurizio Sarri alza di nuovo i ritmi in questa fase della preparazione. Pesa un po' il ko in amichevole contro il Genoa di ...