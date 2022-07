Imprenditore dà ai dipendenti una mensilità in più per combattere il carovita: “Lo Stato faccia la sua parte” (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug – L’Imprenditore che paga con una mensilità in più i suoi dipendenti è sintomo di una fase storica in cui alcuni, sottotraccia, cercano di pensare in senso collettivo come modo per risolvere i problemi che ci attanagliano. Il fatto, avvenuto a Cuneo, e riportato su Tgcom24, è un esempio emblematico. Cuneo, l’Imprenditore che paga una mensilità in più ai lavoratori Lo stipendio in più va diretto sul conto corrente dei 200 dipendenti della sua azienda. E l’azienda è di Alberto Bertone, presidente della società Fonti di Vinadio. Un marchio attivo nel settore delle acque. L’azione sociale di Bertone è volta a combattere il carovita, l’inflazione pazzesca che sta affrontando l’economia italiana dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Attivo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug – L’che paga con unain più i suoiè sintomo di una fase storica in cui alcuni, sottotraccia, cercano di pensare in senso collettivo come modo per risolvere i problemi che ci attanagliano. Il fatto, avvenuto a Cuneo, e riportato su Tgcom24, è un esempio emblematico. Cuneo, l’che paga unain più ai lavoratori Lo stipendio in più va diretto sul conto corrente dei 200della sua azienda. E l’azienda è di Alberto Bertone, presidente della società Fonti di Vinadio. Un marchio attivo nel settore delle acque. L’azione sociale di Bertone è volta ail, l’inflazione pazzesca che sta affrontando l’economia italiana dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Attivo ...

Milan70Roberto : Imprenditore dà ai dipendenti una mensilità in più per combattere il carovita: “Lo Stato faccia la sua parte” - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: 'Il più grosso patrimonio che abbiamo è nei dipendenti' - IlPrimatoN : 'Il più grosso patrimonio che abbiamo è nei dipendenti' - zazoomblog : Imprenditore contro il carovita: Subito una mensilità in più ai dipendenti - #Imprenditore #contro #carovita: - zazoomblog : Imprenditore contro il carovita: una mensilità in più ai dipendenti - #Imprenditore #contro #carovita: -