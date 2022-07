Grand Hotel-Intrighi e passioni 3, chi è davvero Diego Murchia? (Di giovedì 28 luglio 2022) Nelle puntate di Grand Hotel- Intrighi e passioni 3 in onda venerdì 29 luglio 2022 Julio, Alicia, Maite e il detective Ayala cercano di scoprire che cosa nasconde Diego nel suo passato e chi sia la donna che ha sposato, ritratta nella foto vista da Alicia durante la sua prigionia. Emergono però grossi ostacoli durante le indagini. Intanto donna Teresa riesce a spingere il figlio Javier a sposarsi e lui sembra soddisfatto della sua decisione. Intanto si ripresenta all’Hotel l’uomo che aveva rapito Alicia, con l’intento di effettuare un altro sequestro, ma qualcosa va storto. Gli episodi saranno trasmessi su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity alle ore 21:30 circa. Puntate Grand Hotel- Intrighi e passioni 3, la ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 28 luglio 2022) Nelle puntate di3 in onda venerdì 29 luglio 2022 Julio, Alicia, Maite e il detective Ayala cercano di scoprire che cosa nascondenel suo passato e chi sia la donna che ha sposato, ritratta nella foto vista da Alicia durante la sua prigionia. Emergono però grossi ostacoli durante le indagini. Intanto donna Teresa riesce a spingere il figlio Javier a sposarsi e lui sembra soddisfatto della sua decisione. Intanto si ripresenta all’l’uomo che aveva rapito Alicia, con l’intento di effettuare un altro sequestro, ma qualcosa va storto. Gli episodi saranno trasmessi su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity alle ore 21:30 circa. Puntate3, la ...

1vs100tw : @_Alessio_88 @micene_return Ammiraglie non pervenute Unica eccezione Grand Hotel - AntonioBisaschi : RT @quellochenonsi2: @Franc_Pon Mi sa che è il momento di segnalare questi furbetti del condizionatore...uno è l'hotel Imperial di Brienza… - Simona_Manzini : @pierfrancosalc1 @Sofiajeanne Veramente neanche Grand Hotel è un giornalino e ha una sua storia cominciata nel '46, un anno importante. - pierfrancosalc1 : @Simona_Manzini @Sofiajeanne Di non sapere che la rivista Vogue non è come 'Grand hotel' - Ilmiodiabete : Quando il fumetto diventa arte: “SARDINIA COLLECTION 2022” di Edward Spitz Per la prima volta in Sardegna, in mos… -