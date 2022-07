GF Vip 7, la data d'inizio slitta a ottobre: l'indiscrezione (Di giovedì 28 luglio 2022) GF Vip 7: la data d'inizio slitta a ottobre a causa delle elezioni politiche straordinarie. GF Vip 7, la data d’inizio slitta a ottobre: l’indiscrezione su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) GF Vip 7: lad'a causa delle elezioni politiche straordinarie. GF Vip 7, lad’: l’su Donne Magazine.

missinstyles : Prima stavo facendo vedere i gadget del pacchetto vip a mia sorella e mi stavo per mettere a piangere quando mi ha… - trashalgia : #GFvip rimandato?? Ecco cosa sta succedendo ?? - serendipity_y28 : Devo trovarmi un lavoro perché prossimo tour voglio fare sicuramente le date italiane con il vip se riesco è una da… - cartlum : RT @guccifyjb: cerco ragazza che ieri era da harry a bologna in seconda fila con il vip ee, con louis come sfondo del telefono e che era an… - infoitcultura : Grande Fratello Vip 7 “inizia più tardi, slitta la data di partenza” -