GdS – Inter | Zhang si tiene il club | ecco la strategia tra bilancio e mercato

Arrivano conferme dalla GdS: Il presidente ha ribadito il suo impegno, e il percorso virtuoso che prevede sacrifici è l'unica strada che Suning oggi può permettersi. Da Lukaku a Bremer,pregi e rischi Non vende. Perché è inutile girarci intorno, è la domanda che da diversi mesi ormai aleggia intorno all'e a Stevene che negli ultimi giorni è tornata ad affacciarsi, in mezzo a mille voci che assicurano il contrario, a esperti (o presunti tali) che giurano di essere a conoscenza di chissà quali scenari. La risposta è no: il presidente non ha intenzione di mollare la società nerazzurra. Benintesi: questo non significa che la cosa non accadrà mai, in fondo non è giusto spostare troppo in là l'orizzonte. Però è bene fissare i punti, fotografare la situazione attuale.

Per la fascia di sinistra si fa sempre più probabile l'arrivo di Marco Sala del Sassuolo, un ragazzo cresciuto nelle giovanili dell'che l'anno scorso ha giocato in B con la maglia del Crotone. Salcedo è in ritiro con Simone Inzaghi , ma al momento non serve alla causa dell', che anzi - con il ritorno di Romelu Lukaku - proprio in attacco denuncia degli esuberi, motivo principale per ... Gds – Inter, per De Vrij cessione o rinnovo Ecco i possibili scenari Ma quindi, che ne sarà di Stefan De Vrij Logico dunque che, in caso di mancato rinnovo, all'Inter convenga cedere l'olandese entro fine agosto. Ma anche perché De Vrij non ha nessun interesse a lasci ...Due trattative di mercato che sembravano diventate »telenovelas» stanno per giungere alla conclusione. La prima riguarda Milan e Bruges, che sono tornati a ...