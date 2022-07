F1, Carlos Sainz: “In Ungheria voglio vincere, tutto è ancora aperto per il Mondiale” (Di giovedì 28 luglio 2022) E’ un Carlos Sainz determinato e motivato quello che si presenta al tredicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring, l’iberico confida di dar seguito a quanto fatto vedere nei weekend precedenti. Ci si riferisce al feeling con la F1-75 che pare essere sempre più nelle mani dell’iberico, tenendo conto dell’eccellente prestazione di Le Castellet (Francia). Sainz, infatti, pur partendo dal fondo per la penalità legata alla sostituzione dell’intera power unit, ha espresso una velocità notevole che gli ha consentito in una fase di lottare addirittura per il podio. Poi la strategia Ferrari ci ha messo lo zampino e Carlos si è dovuto accontentare del quinto. Tuttavia, i cronologici parlano per lui. Di conseguenza, su un layout che dovrebbe adattarsi piuttosto bene alle ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) E’ undeterminato e motivato quello che si presenta al tredicesimo round del2022 di F1. Sul tracciato dell’Hungaroring, l’iberico confida di dar seguito a quanto fatto vedere nei weekend precedenti. Ci si riferisce al feeling con la F1-75 che pare essere sempre più nelle mani dell’iberico, tenendo conto dell’eccellente prestazione di Le Castellet (Francia)., infatti, pur partendo dal fondo per la penalità legata alla sostituzione dell’intera power unit, ha espresso una velocità notevole che gli ha consentito in una fase di lottare addirittura per il podio. Poi la strategia Ferrari ci ha messo lo zampino esi è dovuto accontentare del quinto. Tuttavia, i cronologici parlano per lui. Di conseguenza, su un layout che dovrebbe adattarsi piuttosto bene alle ...

