Diletta Leotta, il décolleté è esplosivo, pioggia di like e commenti (Di giovedì 28 luglio 2022) Un nuovo scatto di Diletta Leotta su Instagram infiamma gli utenti: piovono like e commenti di apprezzamento per la giunonica telecronista volto amato e odiato nel panorama social e non solo. O la si ama, o la si odia. Di lei si può dire qualsiasi cosa, ma non che non sia bellissima, spigliata e molto amata dal pubblico maschile. La bionda Diletta Leotta riceve spesso odio e critiche sui social per via del suo aspetto. La telecronista sportiva, volto di punta della famosa piattaforma DAZN, è sicuramente molto appariscente. Qualche intervento chirurgico ad opera del fratello, il chirurgo plastico Mirko Leotta, le hanno donato dei lineamenti più armonici e una sicurezza fondamentale per il suo lavoro. L'immagine è molto importante se ti esponi, per tutto il tuo lavoro, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 28 luglio 2022) Un nuovo scatto disu Instagram infiamma gli utenti: piovonodi apprezzamento per la giunonica telecronista volto amato e odiato nel panorama social e non solo. O la si ama, o la si odia. Di lei si può dire qualsiasi cosa, ma non che non sia bellissima, spigliata e molto amata dal pubblico maschile. La biondariceve spesso odio e critiche sui social per via del suo aspetto. La telecronista sportiva, volto di punta della famosa piattaforma DAZN, è sicuramente molto appariscente. Qualche intervento chirurgico ad opera del fratello, il chirurgo plastico Mirko, le hanno donato dei lineamenti più armonici e una sicurezza fondamentale per il suo lavoro. L'immagine è molto importante se ti esponi, per tutto il tuo lavoro, ...

christophersq76 : @crisalidemalva Per 500€ manco mi metto a sognare..minimo Diletta Leotta e una cassa del tesoro riemersa dal mare con un milione dentro?? - infoitcultura : Diletta Leotta, la piscina regala un fisico pazzesco - infoitcultura : Diletta Leotta, maremoto in arrivo: davanzale incontenibile - danimorri_ : @Redblack100x100 Roberta Noè Federica Lodi Marina Presello Sara Benci Diletta Leotta - ParliamoDiNews : Diletta Leotta in piscina, le `bombe` esplodono: di profilo è pazzesca #diletta #leotta #piscina #bombe #esplodono… -