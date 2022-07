De Benedetti non può darci lezioni di democrazia (Di giovedì 28 luglio 2022) “Un cittadino svizzero domiciliato a St. Moritz, peraltro già finito in carcere, cita un anonimo americano e ottiene gratuitamente una paginata del Corriere della Sera. Il tutto per dire che all’estero non vogliono che l’Italia sia governata dal centrodestra…” Il podcast di Alessandro Sallusti del 28 luglio 2022 https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/As-Np-1-9.mp4 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di giovedì 28 luglio 2022) “Un cittadino svizzero domiciliato a St. Moritz, peraltro già finito in carcere, cita un anonimo americano e ottiene gratuitamente una paginata del Corriere della Sera. Il tutto per dire che all’estero non vogliono che l’Italia sia governata dal centrodestra…” Il podcast di Alessandro Sallusti del 28 luglio 2022 https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/As-Np-1-9.mp4 L'articolo proviene da Nicola Porro.

