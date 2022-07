Davide Silvestri si è sposato: Alex Belli e Soleil Sorge non sono stati invitati (Di giovedì 28 luglio 2022) Domenica 3 luglio 2022, Davide Silvestri è convolato a nozze con Alessia Costantino. La cerimonia si è celebrata a La Ludovica, suggestiva dimora di campagna situata a Vimercate, in provincia di Monza (Brianza). Kekko, frontman dei Modà, è stato testimone. Il cantante ha atteso suo cugino in tenuta da contadino al volante di un trattore. All’evento, in qualità di inviati, hanno preso parte: Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Barù Gaetani e Jessica Selassié. Assenti, probabilmente a causa di impegni lavorativi: Miriana Trevisan e la coppia composta da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nella lista degli invitati non figurava invece: Alex Belli e Soleil Sorge, ex gieffini, con i quali Davide all’interno della Casa di Cinecittà ha avuto un rapporto di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 28 luglio 2022) Domenica 3 luglio 2022,è convolato a nozze con Alessia Costantino. La cerimonia si è celebrata a La Ludovica, suggestiva dimora di campagna situata a Vimercate, in provincia di Monza (Brianza). Kekko, frontman dei Modà, è stato testimone. Il cantante ha atteso suo cugino in tenuta da contadino al volante di un trattore. All’evento, in qualità di inviati, hanno preso parte: Katia Ricciarelli, Giucas Casella, Barù Gaetani e Jessica Selassié. Assenti, probabilmente a causa di impegni lavorativi: Miriana Trevisan e la coppia composta da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nella lista deglinon figurava invece:, ex gieffini, con i qualiall’interno della Casa di Cinecittà ha avuto un rapporto di ...

