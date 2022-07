Da oggi in sala ‘Vieni come sei’ commedia di Richard Wong tratta da una storia vera (Di giovedì 28 luglio 2022) Esce oggi al cinema, distribuita da 102 Distribution nel circuito THE SPACE ‘Vieni come sei’, commedia diretta da Richard Wong, tratta da una storia vera. Il viaggio di tre giovani disabili per affermare la propria indipendenza e vivere la propria sessualità. Esce nei cinema oggi, distribuito da 102 Distribution nel circuito THE SPACE, ‘Vieni come sei’, diretto da Richard Wong, una delle commedie più apprezzate dal pubblico USA, remake del pluri-premiato film belga ‘Hasta la vista’. Il film, interpretato da Grant Rosenmeyer, Gabourey Sidibe, Ravi Patel e Hayden Szeto è una storia di libertà, ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 luglio 2022) Esceal cinema, distribuita da 102 Distribution nel circuito THE SPACEdiretta dada una. Il viaggio di tre giovani disabili per affermare la propria indipendenza e vivere la propria sessualità. Esce nei cinema, distribuito da 102 Distribution nel circuito THE SPACE,, diretto da, una delle commedie più apprezzate dal pubblico USA, remake del pluri-premiato film belga ‘Hasta la vista’. Il film, interpretato da Grant Rosenmeyer, Gabourey Sidibe, Ravi Patel e Hayden Szeto è unadi libertà, ...

GassmanGassmann : Prima in competizione al festival di @FilmFestLocarno poi dal 18 in sala, “IL PATAFFIO”. Storia medioevale sull’ogg… - franco_sala : Oggi su #IlFoglio ottimo articolo del bravissimo giornalista e amico @simocanettieri . Da leggere. Complimenti e… - franco_sala : Oggi su #LaRepubblica , ottimo articolo del bravissimo giornalista e amico @il_pucciarelli . Da leggere sicurament… - BergamoeC : RT @GAMeCBergamo: Una grande installazione che mette in relazione il passato, il presente e il futuro dell'umanità. Nel video MeeT di oggi… - franco_sala : Oggi su #LaRepubblica ottimo articolo del bravissimo giornalista e amico @PBerizzi . Da leggere. Complimenti e bu… -