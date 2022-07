Confermato primo caso di vaiolo delle scimmie in Abruzzo e Sardegna (Di giovedì 28 luglio 2022) E' stato Confermato il primo caso di vaiolo delle scimmie (Monkeypox PMX) in Abruzzo. Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità. Si tratta di un 40enne della provincia di Teramo, di ritorno da un viaggio in Spagna. La conferma dell'infezione è arrivata dalle analisi eseguite nel laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara, individuato quale centro di riferimento regionale dal servizio Prevenzione sanitaria del dipartimento Sanità della Regione. L'uomo è ricoverato nel reparto di malattie Infettive dell'ospedale di Teramo ed è sottoposto allo specifico protocollo di profilassi sanitaria.Anche in Sardegna è stato Confermato il primo caso di vaiolo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 28 luglio 2022) E' statoildi(Monkeypox PMX) in. Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità. Si tratta di un 40enne della provincia di Teramo, di ritorno da un viaggio in Spagna. La conferma dell'infezione è arrivata dalle analisi eseguite nel laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara, individuato quale centro di riferimento regionale dal servizio Prevenzione sanitaria del dipartimento Sanità della Regione. L'uomo è ricoverato nel reparto di malattie Infettive dell'ospedale di Teramo ed è sottoposto allo specifico protocollo di profilassi sanitaria.Anche inè statoildi...

JillJVF96 : @FedeAba1 @RE_Games @BIO_OFFICIAL @dev1_official @CapcomItalia Tranquillo,l ha già confermato Takeuchi che lavora a… - isNews_it : Vaiolo delle scimmie, l’allarme alle porte di casa: primo caso confermato in Abruzzo - liviofiorillo : RT @NAntimafia: Per #NOI è una buona notizia: la sentenza d'appello ha confermato di fatto quella di primo grado, infliggendo un duro colpo… - roadtosthbetter : @dallaslrry eh è un casino, alla fine mi conviene prendere blablacar ma l'unico che c'era oggi non mi è stato confe… - isulanabianchi : Apologia della #mafia ! 12 mesi di pena + 40.000 e di sanzione,la Corte d'Appello di Parigi ha confermato la sente… -