Castelli di sabbia a chi? (Di giovedì 28 luglio 2022) Toshihiko Hosaka è un artista giapponese conosciuto in tutto il mondo per le sue opere d’arte realizzate con la sabbia. Non si tratta di semplici Castelli di sabbia, ma di una vera concezione di arte volta a una ricerca di bellezza assoluta, senza alcuna costrizione e crucio di durare nel tempo. Perché «la bellezza è in ogni istante». L’artista è nato ad Akita in Giappone nel 1974. Dagli Anni 90 realizza opere impiegando solo la sabbia e l’acqua come aggregante. Negli anni vince numerosi premi internazionali, tra cui il Taiwan International Tournament Award nel 2017 che gli dà notorietà internazionale. La sua carriera viene coronata dal Time, che nel 2019 gli commissiona un’opera per farne una copertina (sul cambiamento climatico). Nonostante le sue opere durino al massimo pochi giorni, negli anni ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 28 luglio 2022) Toshihiko Hosaka è un artista giapponese conosciuto in tutto il mondo per le sue opere d’arte realizzate con la. Non si tratta di semplicidi, ma di una vera concezione di arte volta a una ricerca di bellezza assoluta, senza alcuna costrizione e crucio di durare nel tempo. Perché «la bellezza è in ogni istante». L’artista è nato ad Akita in Giappone nel 1974. Dagli Anni 90 realizza opere impiegando solo lae l’acqua come aggregante. Negli anni vince numerosi premi internazionali, tra cui il Taiwan International Tournament Award nel 2017 che gli dà notorietà internazionale. La sua carriera viene coronata dal Time, che nel 2019 gli commissiona un’opera per farne una copertina (sul cambiamento climatico). Nonostante le sue opere durino al massimo pogiorni, negli anni ...

inluvwsunoo : ma io non sto facendo i castelli di sabbia - gianfry70it : RT @PerGiro: #teatridarrembaggio #eventiaroma #eventiroma #Teatro #Culturali Teatri d'Arrembaggio. Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia… - snowkaai : RT @LIKEASTICKHWA: san fa a gara di nuoto con wooyoung e castelli di sabbia insieme a mingi per tenergli compagnia, spesso sta anche insiem… - snowkaai : RT @LIKEASTICKHWA: mingi ha un po paura di stare in acqua dato che ha paura di toccare con i piedi creature marine (comprensibile) quindi s… - iloveshirbert : RT @LIKEASTICKHWA: san fa a gara di nuoto con wooyoung e castelli di sabbia insieme a mingi per tenergli compagnia, spesso sta anche insiem… -