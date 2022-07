Bernardeschi: 'Momenti difficili alla Juve, ma non ho rimpianti. Trattato con il Napoli, MLS scelta di vita' (Di giovedì 28 luglio 2022) Federico Bernardeschi, oggi al Toronto, è stato intervistato da Sky Sport e ha raccontato l'esordio con la franchigia canadese: "E'... Leggi su calciomercato (Di giovedì 28 luglio 2022) Federico, oggi al Toronto, è stato intervistato da Sky Sport e ha raccontato l'esordio con la franchigia canadese: "E'...

TUTTOJUVE_COM : Bernardeschi: 'Juve favorita per lo Scudetto, soprattutto con Allegri in panchina. In bianconero ho passato momenti… - SPalermo91 : RT @NonSoloJuve: ??”Devo tantissimo alla Juventus. In questi 5 anni ho passato momenti difficili, e si è visto. Con Pirlo non riuscivo ad ad… - Roberta_Siro : RT @NonSoloJuve: ??”Devo tantissimo alla Juventus. In questi 5 anni ho passato momenti difficili, e si è visto. Con Pirlo non riuscivo ad ad… - mcrisj01 : RT @NonSoloJuve: ??”Devo tantissimo alla Juventus. In questi 5 anni ho passato momenti difficili, e si è visto. Con Pirlo non riuscivo ad ad… - RobertoSardo1 : RT @NonSoloJuve: ??”Devo tantissimo alla Juventus. In questi 5 anni ho passato momenti difficili, e si è visto. Con Pirlo non riuscivo ad ad… -