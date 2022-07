Balotelli: «Osimhen è un treno, forte forte. Per me sarebbe stato un sogno giocare a Napoli» (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo l’amichevole di ieri tra il Napoli e la sua squadra, Mario Balotelli è intervenuto ai microfoni di Sky, intervistato da Francesco Modugno. Di seguito le sue dichiarazioni. «Di che stavamo parlando io e Osimhen? Stavamo parlando del jollof, un tipico piatto africano. Ci chiedevamo se fosse meglio quello ghanese o nigeriano. Lui dice nigeriano e io ghanese. Parlavamo di quello. Se sono meglio io o Osimhen? Victor è un treno, porco cane. forte forte. A me lui piace» giocare a Napoli sarebbe stato un sogno: non ne ha mai fatto mistero. «Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo l’amichevole di ieri tra ile la sua squadra, Marioè intervenuto ai microfoni di Sky, intervida Francesco Modugno. Di seguito le sue dichiarazioni. «Di che stavamo parlando io e? Stavamo parlando del jollof, un tipico piatto africano. Ci chiedevamo se fosse meglio quello ghanese o nigeriano. Lui dice nigeriano e io ghanese. Parlavamo di quello. Se sono meglio io o? Victor è un, porco cane.. A me lui piace»un: non ne ha mai fatto mistero. «Ho sempre detto cheunper ...

napolista : #Balotelli: «#Osimhen è un treno, forte forte. Per me sarebbe stato un sogno giocare a #Napoli» A Sky. «Ho sempre… - sportli26181512 : Balotelli: 'Osimhen è un treno, ho sempre sognato di giocare a Napoli ma De Laurentiis...': Nell'amichevole di ieri… - NapoliNewsRobot : From: CalcioNapoli24 - CalcioNapoli24 : - sscalcionapoli1 : Balotelli a Sky: “Osimhen un treno, forte forte! Ho sempre sognato di giocare nel Napoli ma ADL…”… -