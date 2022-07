Angelo Vassallo | chi sono i due carabinieri indagati per la morte del sindaco pescatore

(Di giovedì 28 luglio 2022) É finalmente arrivata dopo 12 anni una svolta nelle indagini per l'omicidio del, commesso il 5 settembre 2010.fu ucciso perchè...

Dopo 12 anni si cerca di far luce sull'omicidio di, il 'sindaco pescatore' di Pollica in provincia di Salerno, trucidato con nove colpi di pistola la sera del 5 settembre 2010. Nuove perquisizioni cercano di dar ragione alla pista ...... l'imprenditore Giuseppe Cipriano, tra i nove indagati dell'inchiesta della procura di Salerno sull'omicidio, avvenuto 12 anni fa, del sindaco di Pollica: si tratta, secondo quanto ...Omicidio e associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga: sono i reati su cui indagano i carabinieri del Ros di Roma e quelli di Salerno che stanno eseguendo un decreto di perquisizione ...“Dopo dodici anni dall’ uccisione di Angelo Vassallo le indagini sembrano aver preso la giusta direzione. Sarà la magistratura a dover accertare dei singoli ma Vassallo, da Sindaco innamorato di Polli ...