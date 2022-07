Acqua Sant’Anna, il patron: «Uno stipendio in più in regalo ai dipendenti per combattere il carovita» (Di giovedì 28 luglio 2022) Alberto Bertone, 56 anni, presidente e ad della società Fonti di Vinadio (Cuneo) che produce l’Acqua Sant’Anna, annuncia uno stipendio in più ai suoi dipendenti per combattere il carovita. L’azienda è tra le prime in Europa per produzione di acque minerali: un miliardo e mezzo di bottiglie all’anno. Ha un fatturato di 350 milioni di euro e lo stipendio extra costerà alle sue casse 700 mila euro. Ma Bertone, che parla oggi con La Stampa, dice che è giusto così: «Avevo pensato a qualcosa del genere già durante la fase acuta del Covid, ma allora mi era sembrato più urgente donare 500 mila euro agli ospedali, alla Croce Rossa e ad altre strutture sanitarie della nostra valle. Stavolta ho deciso di aiutare direttamente i lavoratori, e spero che gli altri imprenditori mi ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) Alberto Bertone, 56 anni, presidente e ad della società Fonti di Vinadio (Cuneo) che produce l’, annuncia unoin più ai suoiperil. L’azienda è tra le prime in Europa per produzione di acque minerali: un miliardo e mezzo di bottiglie all’anno. Ha un fatturato di 350 milioni di euro e loextra costerà alle sue casse 700 mila euro. Ma Bertone, che parla oggi con La Stampa, dice che è giusto così: «Avevo pensato a qualcosa del genere già durante la fase acuta del Covid, ma allora mi era sembrato più urgente donare 500 mila euro agli ospedali, alla Croce Rossa e ad altre strutture sanitarie della nostra valle. Stavolta ho deciso di aiutare direttamente i lavoratori, e spero che gli altri imprenditori mi ...

