Via Palinuro, bossolo di proiettile sulla strada: indagano i carabinieri (Di mercoledì 27 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoC'è un cerchio bianco sulla strada, in via Palinuro, una strada parallela al lungomare di Salerno nel quartiere di Mercatello. È il segno che rivela il ritrovamento di un bossolo, certificato dalla indagine dei carabinieri, avvertiti da alcuni residenti che hanno udito tra le cinque e le sei di questa mattina l'esplosione di un colpo di arma da fuoco. Il ritrovamento conferma che l'esplosione c'è stata, ma l'episodio è avvolto dal mistero. La strada è video sorvegliata da numerose telecamere e non è escluso che i militari acquisiscano dei filmati per fare luce su l'episodio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

