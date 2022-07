KattInForma : Vangelo di oggi 27 Luglio 2022: Mt 13,44-46 | Video commento - flunal : RT @boker_or: Oggi si ricordano #Gioacchino ed #Anna. La loro storia è raccontata nel Vangelo apocrifo dello Pseudo-Matteo. La coppia, dopo… - PinoTor64 : RT @boker_or: Oggi si ricordano #Gioacchino ed #Anna. La loro storia è raccontata nel Vangelo apocrifo dello Pseudo-Matteo. La coppia, dopo… - maga2901 : RT @annunciodioggi: LA PAGINA DI OGGI DE 'IL VANGELO DEL GIORNO' - annunciodioggi : LA PAGINA DI OGGI DE 'IL VANGELO DEL GIORNO' -

... non a gente religiosa selezionata, ma a popolazioni diverse che accorrevano da più parti come,... Da lei ho ricevuto il primo annuncio della fede e ho imparato che ilsi trasmette così, ...... che ne è di tutte le sue ricchezze Saranno molto probabilmente causa di liti tra i suoi eredi! Proprio come ildi: un uomo andò da Gesù e disse: "Maestro, di' a mio fratello che divida ...Il viaggio di Francesco in Canada comincia con la richiesta di perdono ai popoli indigeni per la vergogna e il dolore causato a tante famiglie e tanti bambini costretti forzatamente a lasciare la prop ...L'omelia pronunciata dal Santo Padre nel corso della santa messa al tenutasi al Commonwealth Stadium di Edmonton ...