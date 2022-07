Unghie estive | base glossy e punte pastello come Belèn Rodriguez

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Latrasparente sucuratissime e perfettamente incurvate sta tornando in auge. Tra le prime a sdoganare il trend, con un upgrade all’ultima moda da replicare con Faby Per avereal top e uns mail Art sempre fresca e all’ultima moda è importante utilizzare prodotti dal finish extra lucido è sorprendentemente. Il grande ritorno dello smalto trasparente “effetto bagnato” ha conquistato le celebrities di tutto il mondo e anche le star italiane si sono sapute adattare al cambiamento, prima fra tutteche di recente sdogana il wet effect illuminato dacolor. Per ovviare agli appuntamenti fissi presso i centri estetici, spesso non disponibili causa ...