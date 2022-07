Un altro domani, anticipazioni 28 luglio 2022: una proposta inaspettata (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un accordo segreto, ad Un altro domani, potrebbe cambiare per sempre il destino di Carmen, come evidenziano le anticipazioni di giovedì 28 luglio 2022. Patricia, infatti, si rimboccherà le maniche per risollevare le condizioni economiche della fabbrica dopo che Francisco è finito nella spirale del gioco d'azzardo. L'uomo, infatti, ha sperperato nelle bische clandestine tutti i soldi che la figlia aveva raccolto vendendo i mobili realizzati da Kiros con l'obiettivo di saldare tutti i debiti dell'azienda, soprattutto quello contratto con Ventura. La Godoy, a questo punto, resasi conto che il compagno non è affatto in grado di gestire la falegnameria, prenderà in mano la situazione e si recherà proprio dal ricco imprenditore per provare a stipulare con lui un patto del tutto inaspettato. La donna, in ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un accordo segreto, ad Un, potrebbe cambiare per sempre il destino di Carmen, come evidenziano ledi giovedì 28. Patricia, infatti, si rimboccherà le maniche per risollevare le condizioni economiche della fabbrica dopo che Francisco è finito nella spirale del gioco d'azzardo. L'uomo, infatti, ha sperperato nelle bische clandestine tutti i soldi che la figlia aveva raccolto vendendo i mobili realizzati da Kiros con l'obiettivo di saldare tutti i debiti dell'azienda, soprattutto quello contratto con Ventura. La Godoy, a questo punto, resasi conto che il compagno non è affatto in grado di gestire la falegnameria, prenderà in mano la situazione e si recherà proprio dal ricco imprenditore per provare a stipulare con lui un patto del tutto inaspettato. La donna, in ...

Peppe_FN : @ZeusMega Guardami sogna sabbie mobili corse passi piccoli è da tanto che,che non respiro amore e poi stringimi che… - ZeusMega : @Peppe_FN Mentre 'Domani è un altro film' ti raccontava le barzellette??? - jihwchi : @evelyninmilan Domani mattina altra visita e lunedì altra ecografia perché forse devono togliermi altro anche al br… - Peppe_FN : @ZeusMega Non mi dice nulla A me piaceva Domani è un altro film - dordule : @Hazydavey38 Io l'avevo detto al pediatra ma 'no no si figuri' DC... Che test? Intanto ho buttato due pastiglie di… -