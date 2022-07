Ucraina: Unicef, a Odessa 27 camion aiuti per 50mila bambini (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'Unicef ha consegnato a Odessa 27 camion carichi di aiuti salvavita destinati a circa 50.000 bambini nei distretti devastati dalla guerra dell'Ucraina meridionale. I rifornimenti includono ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) L'ha consegnato a27carichi disalvavita destinati a circa 50.000nei distretti devastati dalla guerra dell'meridionale. I rifornimenti includono ...

