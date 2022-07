Sondaggi elezioni | avanti FdI e Pd | crollo M5S

(Di mercoledì 27 luglio 2022) A due mesi dalleanticipate del 25 settembre isono abbastanza univoci nel dare Fratelli d’Italia primo partito tallonato dal PD. La responsabilità della caduta del Governo Draghi gli italiani sembrano addossarla al M5S. Se si andasse oggi alle, il partito di Giorgia Meloni sarebbe al primo posto con il 25% dei consensi. Seguirebbe il Partito democratico col 23,2%. È quanto emerge dalo settimanale condotto da Radar Swg. Secondo ilo mandato in onda dal Tg de La7, Fratelli d’Italia sarebbe al 25%, ossia +1,2% rispetto all’analisi del 18 luglio. Ottengono poco più di un punto percentuale anche i dem, che passato dal 22,1% al 23,2. Non cresce, anzi continua a scendere la Lega, che ha perso 1,6% e ora è al 12,4% e scende di poco (-0,3%) Forza Italia al 7,1%. Va ...

...4 e il 10,1% nelle rilevazioni Dire, Swg e Quorum/Youtrend) nei, si è dimesso anche il ... due mandati legge di Stato' Di Battista dalla Russia con furore, l'ex M5s pensa alle: 'Non ...Che le cose stiano così lo dicono istessi, molti dei quali danno Italia Viva al suo ... Chiaramente si parla di numeri che possono cambiare " e molto - durante lema che preoccupano ...Le notizie di mercoledì 27 luglio sugli schieramenti, i candidati e i partiti in diretta. • Il segretario del Pd Enrico Letta punta sulla lista del Pd ma avverte la Direzione del partito: a causa dell ...Giuseppe Conte ha annunciato che il Movimento 5 Stelle correrà da solo alle elezioni politiche: i grillini così non correranno rischi legati alla soglia di sbarramento.