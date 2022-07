Shawn Mendes annulla tutto il tour e fa una confessione

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Lo scorso aprilesi è aperto con i fan ed ha fatto unasul suo profilo Twitter: “Spesso mi fermo a pensare a cosa dovrei fare della mia vita. Mi dico di dire tutta la verità, ma è difficile. Ho paura che se tutti vedessero la verità potrebbero pensare cose non belle. Magari potrebbero anche annoiarsi. In questi momenti o canto o mi nascondo. Sono un ragazzo di 23 anni che si sente annegare“. Due settimane fa la popstar ha annunciato di dover posticipare il suo: “Mi spezza il cuore dirlo, ma sfortunatamente devo posticipare di tre settimane di show. Sono stato innée da quando avevo 15 anni e, a dire il vero, è sempre stato difficile essere in viaggio lontano da amici e familiari. Sento di aver raggiunto il punto di rottura“....

trash_italiano : Dopo aver rimandato alcune date, Shawn Mendes ha annunciato ora di aver cancellato l'intero tour. Il cantante, dopo… - redazionerumors : Con un post su Instagram il cantautore canadese Shawn Mendes ha annunciato di aver cancellato il suo tour: scopriam… - GossipItalia3 : Shawn Mendes ha cancellato il suo tour: ecco il motivo #gossipitalianews - romanticbee : Mi dispiace per Shawn Mendes spero che si rimetta al più presto e si prenda cura di sé e della sua salute mentale.… - owlthelight : Mado ma chissà che è successo a shawn mendes ?? -

ha cancellato tutte le date del suo tour mondiale, comprese quelle italiane, per risolvere i suoi problemi di salute ...23 anni appena,si prende una pausa per risolvere i propri problemi di salute mentale. Perché anche quando sei giovane, milionario, bellissimo e idolatrato, le difficoltà sono all'ordine ...Il cantautore canadese ha scritto un lungo messaggio sui social per comunicare a milioni di fan la sua decisione ...Shawn Mendes ha cancellato tutte le date del suo tour mondiale, comprese quelle italiane, per risolvere i suoi problemi di salute mentale ...