Sampdoria | nuova idea | il rinnovo di Murillo La strategia

(Di mercoledì 27 luglio 2022) Calciomercato: possibiledel contratto per. Ecco ladei blucerchiati con il difensore Il futuro di Jeisonè ancora tutto da scrivere. Il difensore colombiano ha impressionato Marco Giampaolo durante il ritiro estivo della, ma la sua permanenza resta in bilico a causa dell’elevato ingaggio percepito e visto il contratto in scadenza tra un anno. Una soluzione che faciliterebbe, in caso di addio confermato, la cessione in prestito del giocatore sarebbe ilcontrattuale. Al momento non sono pervenute offerte concrete al club ligure, ma l’ipotesi del trasferimento a titolo temporaneo può rappresentare un’occasione per eventuali acquirenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.