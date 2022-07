Monza: domani arriva Warren Bondo dal Nancy (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nuovo innesto a centrocampo per il Monza targato Berlusconi - Galliani. Nella mattinata di domani, 28 luglio, è atteso l'arrivo di Warren Bondo, centrocampista francese classe 2003 svincolato dal ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nuovo innesto a centrocampo per iltargato Berlusconi - Galliani. Nella mattinata di, 28 luglio, è atteso l'arrivo di, centrocampista francese classe 2003 svincolato dal ...

cmdotcom : #Monza , in arrivo #Bondo : domani le visite mediche - romeoagresti : Capitolo #Ranocchia: il #Monza è in pressing totale e sta provando a chiudere nei prossimi giorni il suo arrivo dal… - TUTTOJUVE_COM : Monza: domani arriva Warren Bondo dal Nancy - masinusina : RT @GiokerMusso: ?? Nuovo colpo del #Monza che chiude anche per Warren #Bondo: il baby centrocampista francese classe 2003 atteso in serata… - dbigmark : RT @cmdotcom: #Monza , in arrivo #Bondo : domani le visite mediche -