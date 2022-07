La storia del roaming tra passato, presente e futuro | RAM – La rete a memoria (Di mercoledì 27 luglio 2022) Cos’è il roaming e come funziona in tutti gli stati europei? Nell’ambito del nostro format RAM – La rete A memoria abbiamo scelto di intervistare Patricia Poropat, presso officer responsabile per il roaming presso la Commissione europea. Insieme abbiamo ripercorso la storia di questa prima, fondamentale volta nell’ambito delle telecomunicazioni. roaming – che letteralmente vuol dire vagare, andare in giro – è il termine che identifica tutto quell’insieme di procedure, normative e apparecchiature che, una volta implementate, hanno permesso ai nostri dispositivi mobili che non si trovano nella rete cellulare di un dato operatore di telefonia mobile di chiamare, consumare dati e inviare sms come se invece lo fossero. Questo vuol dire, all’atto pratico, poter chiamare, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Cos’è ile come funziona in tutti gli stati europei? Nell’ambito del nostro format RAM – Laabbiamo scelto di intervistare Patricia Poropat, presso officer responsabile per ilpresso la Commissione europea. Insieme abbiamo ripercorso ladi questa prima, fondamentale volta nell’ambito delle telecomunicazioni.– che letteralmente vuol dire vagare, andare in giro – è il termine che identifica tutto quell’insieme di procedure, normative e apparecchiature che, una volta implementate, hanno permesso ai nostri dispositivi mobili che non si trovano nellacellulare di un dato operatore di telefonia mobile di chiamare, consumare dati e inviare sms come se invece lo fossero. Questo vuol dire, all’atto pratico, poter chiamare, ...

marattin : Dieci anni fa 15 secondi del “whatever it takes” di Mario Draghi, che salvarono l’euro, i mercati e le finanze pubb… - DiMarzio : #Calciomercato #Bundesliga | Il @FCBayern ha ufficializzato l'acquisto di Mathys #Tel, giovane attaccante classe 20… - vaticannews_it : 'È facile criticare, ma il Signore non ci vuole solo critici del sistema, non ci vuole chiusi e “indietristi”, ma a… - roxibrass : RT @itsmeback_: Christine Anderson, membro Tedesco del Parlamento Europeo, parlando al Parlamento Europeo: 'Questa campagna vaccinale sarà… - _frufru80_ : RT @itsmeback_: Christine Anderson, membro Tedesco del Parlamento Europeo, parlando al Parlamento Europeo: 'Questa campagna vaccinale sarà… -

Matt Archbold, il surfista ribelle dal talento smisurato La Gazzetta dello Sport Sanità, Speranza “Fondi mai visti prima grazie a Pnrr e Pon Salute” ROMA (ITALPRESS) - "Venti miliardi del Pnrr sulla sanità in un colpo non si erano mai visti prima. E poi ci sono i Pon Salute per la prima volta nella storia, con cui s'investono 620 milioni per ... 'FE-stival Days': a Ferrara arriva il primo festival di musica indipendente ed emergente targato Mei Saranno gli spazi all'aperto di 'Sonika', sulle mura di viale Alfonso I d'Este a Ferrara, a fare da teatro venerdì 19 e sabato 20 agosto 2022 al 'FE-stival Days', 'il primo festival indipendente ed em ... ROMA (ITALPRESS) - "Venti miliardi del Pnrr sulla sanità in un colpo non si erano mai visti prima. E poi ci sono i Pon Salute per la prima volta nella storia, con cui s'investono 620 milioni per ...Saranno gli spazi all'aperto di 'Sonika', sulle mura di viale Alfonso I d'Este a Ferrara, a fare da teatro venerdì 19 e sabato 20 agosto 2022 al 'FE-stival Days', 'il primo festival indipendente ed em ...