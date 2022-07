Ilary Blasi | Francesco Totti e un silenzio che fa rumore dopo le voci su Noemi Bocchi e la figlia Isabel | le prossime mosse

trash_italiano : La ricostruzione di Chi su Ilary Blasi e Francesco Totti: ?? - comemusica : RT @FrancescaNevis: Di tutto il chiacchiericcio di oggi mi interessa solo Ilary Blasi che in una storia su Instagram mette il libro di Sall… - outofolk_ : RT @andryalltowell: le scuse che dovete fare alla signora ilary blasi - infoitcultura : Ilary Blasi, i retroscena della separazione da Totti secondo 'Chi' - infoitcultura : Ilary Blasi, il tradimento di Totti scoperto con un investigatore privato e grazie alla figlia -

Francesco Totti ha la misura colma. Mentre la mogliesi gode le vacanze tra un safari in Tanzania e un soggiorno al mare a Sabaudia, l'ex numero 10 della Roma da giorni è chiuso nel suo silenzio nella mega villa all'Eur. L'unico contatto è ...in vacanza da single: le abitudini e passioni della conduttrice È un'estate diversa, sicuramente non facile per. La conduttrice 41enne è sotto i riflettori da settimane dopo l'...Francesco Totti sarebbe furioso e "pronto a parlare", la verità su Ilary Blasi e Noemi Bocchi dopo il coinvolgimento della figlia Isabel.Rivelate le reali motivazioni della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. A quanto pare Ilary ha assunto un investigatore privato.