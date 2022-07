Grillo minaccia: “Lascio il M5S”. Conte nel caos (Di mercoledì 27 luglio 2022) C’è tutto il tempo per smentire. E infatti Giuseppe Conte dice che non è vero. Però indiscrezioni raccontano che il Garante del Movimento Cinque Stelle avrebbe dato un aut aut a Conte: o mantieni la regola del limite dei due mandati oppure me ne vado. I toni dello scontro sarebbero questi: “Se deroghi al secondo mandato – avrebbe detto Beppe Grillo – dovrai fare a meno di me, Lascio il Movimento 5 Stelle”. Una grossa gatta da pelare, per Giuseppi. Perché una cosa è dire addio a Di Maio e alla sua truppa. Un’altra è ritrovarsi a dover salutare il fondatore di un Movimento dove lui è approdato quasi per caso. I due, si sa, si sopportano ma non si amano. Conte qualche tempo fa suggerì un passo di lato al Garante, chiedendogli di non trasformarsi in un padre padrone. Grillo dal canto suo ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 27 luglio 2022) C’è tutto il tempo per smentire. E infatti Giuseppedice che non è vero. Però indiscrezioni raccontano che il Garante del Movimento Cinque Stelle avrebbe dato un aut aut a: o mantieni la regola del limite dei due mandati oppure me ne vado. I toni dello scontro sarebbero questi: “Se deroghi al secondo mandato – avrebbe detto Beppe– dovrai fare a meno di me,il Movimento 5 Stelle”. Una grossa gatta da pelare, per Giuseppi. Perché una cosa è dire addio a Di Maio e alla sua truppa. Un’altra è ritrovarsi a dover salutare il fondatore di un Movimento dove lui è approdato quasi per caso. I due, si sa, si sopportano ma non si amano.qualche tempo fa suggerì un passo di lato al Garante, chiedendogli di non trasformarsi in un padre padrone.dal canto suo ...

